أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عن إلقاء القبض على شخصين كانا من العناصر الناشطة في تنظيم "داعش" وجاء في بيان المديرية، أنه تم تسليم "إرهابيين مطلوبين هما حسن فلاح فرحان مجول ومرتضى لطيف مشرف مجول، إلى جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد" وأضاف: "كان هذان الشخصان عضوين ناشطين في تنظيم داعش الإرهابي، وألقت عناصر المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في كردستان القبض عليهما في محافظة أربيل" وأشار البيان أيضا، إلى أنهما "كانا من المطلوبين من جانب جهاز مكافحة الإرهاب المركزي في بغداد".