حادث سير في نفق الثورة في القاهرة يتسبب باصابات بليغة واحتراق سيارة

تسبب حادث سير في نفق الثورة باصابة شخصين بجروح بليغة وجرى نقلهما الى مستشفى هليوبوليس.

وقال رجال شرطة وسائقي كانوا في منطقة الحادث ان السرعة الجنونية كانت وراء وقوع الحادث المروع الذي ادى الى عرقلة حركة المرور في النفق الحيوي الى حين تم ازالة السيارة المتضررة من النفق.