مقتل مستشار وزير الدفاع اليمني للقوي البشرية في حادث سير في القاهرة

لقي مسؤول عسكري يمني كبير، اليوم الاثنين، مصرعه بحادث سير في العاصمة المصرية القاهرة.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر دبلوماسي يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن "مساعد وزير الدفاع اليمني ومستشاره لشؤون القوى البشرية اللواء الركن عبد القادر العمودي، توفي في حادث مروري تعرض له أثناء عبوره الشارع الرئيسي في منطقة الملك فيصل".

وحسب المصدر، أوقفت الشرطة المصرية السائق الذي كان يقود سيارته بسرعة.

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