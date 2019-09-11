عباس يؤكد أن ضم إسرائيل أي أراض فلسطينية محتلة سينهي فرص السلام

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عزمه وقف العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، حال ضمها أي أراض محتلة في الضفة الغربية، معتبرا أن اتخاذ هذه الخطوة سينهي فرص السلام.