حرق مقر سلطة الانتخابات الجزائرية في البويرة

أفاد مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، اليوم الخميس، بأن محتجين أضرموا النار في مقر السلطة المحلية للانتخابات لولاية البويرة.ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت تصاعد الدخان وألسنة اللهب من مبنى مقر الانتخابات، بالإضافة إلى تصوير العديد من الوثائق المبعثرة في الطريق وقد تم إتلافها وحرقها.وأشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن ولاية البويرة قررت في وقت سابق نقل أعوان مندوبية الولاية للسلطة المستقلة للانتخابات إلى العمل بمقر تم تجهيزه ببلدية عين بسام، وهذا بعد التخريب الذي أتى على المقر في الولاية، وشهدت الولاية في ساعة مبكرة مناوشات بين المواطنين وقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على مستوى "الطريق الوطني رقم 5" لمنع دخول مواطنين من البلديات المجاورة إلى مدينة البويرة.هذا وقد أدى خروج المواطنين في بلديات حيزر ومشدالة وبشلول وأث لعزيز إلى غياب كلي للعملية الانتخابية وعدم افتتاح مكاتب التصويت فيها.

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