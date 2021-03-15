التحالف يعلن سقوط صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه خميس مشيط السعودية في منطقة غير مأهولة

قال التحالف العربي في اليمن، إن جماعة الحوثي أطلقت الاثنين صاروخين بالستيين تجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية، وأن الصاروخين سقطا في منطقتين حدوديتين خاليتين وغير مأهولتين.

وأضاف التحالف في بيان، أن الصاروخين "أطلقا من مدينة صعدة تجاه الأعيان المدنية السعودية، في استمرار لأعمال الانتهاك التي يمارسها الحوثيون للقانون الدولي الإنساني وتعمد استهداف المدنيين في المملكة".