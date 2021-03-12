الحوثيون يرفضون المقترح الأميركي لوقف النار: واشنطن لن تحصل على ما تريد عبر الحوار

أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، رفضها للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في اليمن، ووصفته بـ"المؤامرة"، مشيرة إلى أن واشنطن لن تحصل على ما تريد عبر الحوار، وأن المبادرة الأميركية تمثل رؤية الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقالت الجماعة في بيان إن المقترح الأميركي "تضمن وجوب حصول الرحلات من مطار صنعاء على تراخيص من التحالف العربي في اليمن"، مشيرة إلى أن المبادرة الأميركية للهدنة تضمنت أن تكون جوازات السفر اليمنية غير صادرة من صنعاء.