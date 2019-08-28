تضارب الأنباء عن التطورات الأخيرة حول عدن ومحيطها

تضاربت الأنباء، اليوم الأربعاء، حول آخر التطورات في مدينة عدن اليمنية ومطارها الدولي، وسط مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والجيش الحكومي.

ونقل مراسلنا أن قوات "الانتقالي" تستعيد السيطرة على مديرية خور مكسر التي يقع بها مطار عدن الدولي. وأفادت وسائل إعلام بأن قوات "الحزام الأمني" نفذت انتشارا أمنيا في معظم مديريات مدينة عدن جنوب اليمن، عقب دخول القوات الحكومية اليمنية إلى منطقة العريش، في مديرية خور مكسر شرق المدينة، ما أدى إلى حدوث اشتباكات متقطعة بين الطرفين في محيط مطار عدن الدولي.