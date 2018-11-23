مقتل 13 متطرفًا في ضربات للتحالف الدولي في العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة, عن قتل 14 "إرهابيا" وتدمير ثلاثة أوكار لهم بضربات جوية لطيران التحالف الدولي خلال عملية تفتيش في تلال جبال عطشانة بنينوى.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان له إن "قوة من اللواء 66 ضمن الفرقة العشرين في قيادة عمليات نينوى وبإسناد من طيران الجيش وطيران قوات التحالف شرعت بعملية تفتيش عن أوكار عصابات داعش الإرهابية في تلال جبال عطشانة".

وأضاف المتحدث الأمني أن "العملية أسفرت عن قتل 14 إرهابيا وتدمير 3 أوكار بواسطة الضربات الناجحة لطيران قوات التحالف".

وتعلن القوات الأمنية المشتركة بين الحين والآخر من اعتقال وقتل عناصر يعودون لتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد, لاسيما تلك التي سيطر عليها التنظيم قبل أن تحرر كل المدن العراقية أواخر العام الماضي.