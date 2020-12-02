قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن اللقاحات لن تكون كافية لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة.