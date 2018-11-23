ارتفاع عدد ضحايا انفجار في مسجد شرق أفغانستان إلى 84 قتيلًا ومصابًا

أعلن متحدث باسم الجيش الأفغاني اليوم الجمعة أن حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذي وقع عند أحد المساجد داخل قاعدة للجيش في إقليم "خوست" الواقع شرقي البلاد، ارتفعت إلى 27 قتيلا و57 مصابا.

وصرح المتحدث "عبدالله" انه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار تم تنفيذه من قبل انتحاري أو عن طريق تفجير قنبلة عن بعد، إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.