فرنسا وإيطاليا تعلنان تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا بعد ساعات من قرار ألماني
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فرنسا وإيطاليا تعلنان تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد ساعات من قرار ألماني

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العرب اليوم - فرنسا وإيطاليا تعلنان تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد ساعات من قرار ألماني

لقاح شركة "أسترازينيكا" الأمريكية السويدية المضاد لفيروس كورونا
باريس - العرب اليوم

بعد ألمانيا، أعلنت فرنسا وإيطاليا اليوم الاثنين تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" الأمريكية السويدية المضاد لفيروس كورونا على أراضيهما

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فرنسا وإيطاليا تعلنان تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا بعد ساعات من قرار ألماني فرنسا وإيطاليا تعلنان تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا بعد ساعات من قرار ألماني



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