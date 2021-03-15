جونسون تعلن لقاح «أسترازينيكا» آمن وواثقون من ذلك

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الاثنين، إن لقاح شركة أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 آمن والحكومة على ثقة تامة بشأن استخدامه في حملة التطعيم. ورد على سؤال عما إذا كان يمكنه طمأنة الناس بشأن سلامة اللقاح قائلا «نعم، يمكنني ذلك». وأضاف أن هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا لديها «بعضا من أكثر المراقبين صرامة وخبرة في العالم. وهم لا يرون داعيا على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم». وتابع «لذلك فنحن ما زلنا على ثقة تامة بشأن البرنامج وعظيم أن نراه يمضي قدما بهذه السرعة في مختلف أرجاء بريطانيا».

أفاد خبراء الطب في إيطاليا، بأن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد - 19» آمن، وحذّروا من التوصل لاستنتاجات سريعة، وذلك في تعليقات صدرت، اليوم (الاثنين)، بعدما علّقت بعض الدول استخدامه استناداً إلى مخاوف بشأن تجلط الدم.وقال جورجيو بالو، رئيس وكالة الأدوية الإيطالية (أيفا) لصحيفة «لا ريبوبليكا»، إنه في ظل إعطاء المزيد من اللقاحات سوف يكون هناك أيضاً الكثير من الآثار الجانبية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وما زالت وزارة الصحة أيضاً تستخدم اللقاح.

وقال الخبير بالوزارة فرانكو لوكاتيلي، في نسخة، اليوم، من صحيفة «كوريري ديلا سيرا»، «(أسترازينيكا) تساعد في حماية الأشخاص من الجائحة». وأضاف أنه يجب على الأشخاص ألا يستخلصوا استنتاجات سريعة بشأن صلة عابرة، مشيراً إلى أن ملايين الأشخاص في أوروبا تلقوا اللقاح من دون أي مشاكل.

وقالت وكالة الدواء الدنماركية، مساء أمس (الأحد)، إن امرأة دنماركية عمرها 60 عاماً توفيت جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح «أسترازينيكا» ظهرت عليها أعراض «غريبة جداً». وقالت الوكالة، إن عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضاً، وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة، كما أصيبت بنزيف.

وأوقفت آيرلندا مؤقتاً (الأحد) استخدام اللقاح المضاد لـ«كوفيد - 19»، الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا»، «بدافع الحذر الشديد»، مشيرة إلى تقارير من وكالة الأدوية النرويجية تتعلق بإصابة بعض من تم تطعيمهم باللقاح بجلطات خطيرة.

وقالت السلطات الصحية في النرويج (السبت)، إن ثلاثة من العاملين في قطاع الصحة ممن تلقوا اللقاح في الآونة الأخيرة يعالجون في المستشفى من نزيف وجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وأوصت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالتطعيمات في آيرلندا بوقف استخدام هذا اللقاح مؤقتاً إلى أن تتلقى مزيداً من المعلومات من وكالة الأدوية الأوروبية خلال الأيام المقبلة.

وأوقفت السلطات في الدنمارك والنرويج وآيسلندا استخدام لقاح «أسترازينيكا» بسبب مشكلات تجلط الدم، بينما توقفت النمسا عن استخدام مجموعة من جرعات هذا اللقاح الأسبوع الماضي أثناء التحقيق في وفاة بسبب اضطرابات تجلط الدم. وذكرت شركة «أسترازينيكا» (الأحد)، أنها أجرت مراجعة على من تلقوا لقاحها لفيروس كورونا أسفرت عن عدم ظهور دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم. وشملت المراجعة أكثر من 17 مليوناً حصلوا على اللقاح في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء «مراجعة دقيقة لجميع بيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليوناً حصلوا على التطعيم من (كوفيد – 19) بلقاح (أسترازينيكا) في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح في أي فئة عمرية محددة أو جنس معين أو في أي بلد بعينه». بدورها، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن تلك الوقائع نجمت عن التطعيم، وهو رأي مماثل لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة.