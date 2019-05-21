نفت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، ما تم تداوله بشأن سقوط طائرة الإثنين، في مدينة دبي، مؤكدة أنها أخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة.

ودعت الهيئة، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إلى عدم تداول مثل هذه الشائعات، مؤكدة أنها المصدر الوحيد لأي معلومات تختص بمجال الطيران.