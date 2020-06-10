جنوب أفريقيا تسجل 2112 إصابة و82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 52.991 إصابة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم بأنه تم تسجيل 29.006 حالات شفاء، و 1162 حالة وفاة، من بينها 82 حالة وفاة جديدة.