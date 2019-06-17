توفى محمد مرسى العياط، الإثنين، وذلك في أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر.

كان "مرسي" طلب الكلمة من القاضي وسمح له بالكلمة، وفي عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها. وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.