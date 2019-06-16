تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و٢٣ آخرين بـ التخابر مع حماس لجلسة الغد
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تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و٢٣ آخرين بـ "التخابر مع حماس" لجلسة الغد

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العرب اليوم - تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و٢٣ آخرين بـ "التخابر مع حماس" لجلسة الغد

الرئيس المعزول محمد مرسي
القاهرة -العرب اليوم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع عن 8 متهمين خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ «التخابر مع حماس» وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها لجلسة غداً الاثنين الموافق 17 يونيو مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت قد استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلي مرافعة علاء علم الدين المحامى الحاضر للدفاع عن 8 متهمين وهم محمد بديع ، خيرت الشاطر ، ونجله الحسن خيرت الشاطر ، صفوت حجازى، خالد سعد حسنين ، جهاد الحداد ، أحمد عبد العاطى ، اسعد الشيحه. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.

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تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و٢٣ آخرين بـ التخابر مع حماس لجلسة الغد تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و٢٣ آخرين بـ التخابر مع حماس لجلسة الغد



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تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و٢٣ آخرين بـ التخابر مع حماس لجلسة الغد تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و٢٣ آخرين بـ التخابر مع حماس لجلسة الغد



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