136 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا
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136 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

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العرب اليوم - 136 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

فيروس كورونا
أديس أبابا - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع المصابين إلى 2156 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 4775 شخصا خلال 24 ساعة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة بها 124 حالة لإثيوبيين فيما تعود 12 منها لأجانب، وأن الحالات بها 85 رجلا و51 امرأة، وتتراوح أعمار المصابين بين عام واحد و97 عاما.

وحسب بيان الوزارة، فإن عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا بلغ 361 حالة بعد تسجيل 17 حالة شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد 27 وفاة بـ"كوفيد- 19"، .

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136 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا 136 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا



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