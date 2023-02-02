الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين في الضفة الغربية

قالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات إسرائيلية هدمت، اليوم الخميس، منزلين في قرية دوما، جنوب نابلس بحجة البناء بدون ترخيص في المناطق المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

وحسب المصادر، أطلقت القوات الإسرائيلية خلال عملية إخلاء المنزلين قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما صرح رئيس مجلس قرية دوما سليمان دوابشة، بأن السلطات الإسرائيلية ترفض أي توسعة للمخطط الهيكلي للقرية، فيما يواجه أهالي القرية البالغ تعدادهم 3500 نسمة، 200 إخطار بوقف البناء والهدم لمنازل ومنشآت اضطروا لتشييدها في المناطق المصنفة "ج".

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن قوات إسرائيلية شنت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت 29 فلسطينيا من بينهم 8 قاصرين.

وأوضح نادي الأسير، أن حملة الاعتقالات التي شملت اقتحام منازل سكنية جرت في كل من رام الله، وطولكرم، ونابلس، والخليل.