الخارجية اليمنية تعلن تحقيقات أولية تشير لتورط ميليشيات الحوثي في هجوم مطار عدن

أعلنت الخارجية اليمنية، أن التحقيقات الأولية تشير لتورط ميليشيات الحوثي في هجوم مطار عدن، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل ، مؤكدة أن السلطات تعمل على إعادة فتح مطار عدن في أسرع وقت ممكن.

وأكد مارتن جريفيث، المبعوث الدولي إلى اليمن، فى وقت سابق أن هجوم عدن يهدف لعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام ولتخفيف وطأة معاناة اليمنيين، مشيرا الى أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية هو خرق خطير للقانون الدولي الإنساني، معربا عن إدانته المُطلقة للهجوم الجبان الذي وقع على أعضاء الحكومة اليمنية فور وصولهم لمطار عدن.

وفى وقت سابق أكد رئيس مجلس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، أن المؤشرات الأولية للتحقيقات فى الهجوم الإرهابى على مطار عدن الدولى، تشير إلى وقوف مليشيا الحوثى الانقلابية وراء هذا الهجوم، والذى استخدمت خلاله صواريخ موجهة

واستهدف مطارعدن الأربعاء الماضى ، بالصواريخ لحظة وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.