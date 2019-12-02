نفت وزارة الدفاع الروسية صحة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحدث عن قصف طائرات للجيش الروسي مخيما للنازحين في سوريا شهر أغسطس الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، على لسان المتحدث باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف: "مثلما كان الأمر عليه منذ شهر ونصف الشهر، لا تزال الاتهامات السخيفة من قبل مؤلفي هذا الخبر الزائف مبنية على مقطع فيديو مجهول المصدر، يظهر محتالين من الخوذ البيضاء أمام مبان كبيرة (!) لمخيم مزعوم للنازحين، ويحتوي على لقطات لسماء زرقاء، حيث كان من المفترض أن تحلق طائرة روسية، ومقتطفات من عبارات روسية نسبت لطيارين من القوات الجوية الفضائية الروسية".