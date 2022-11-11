القوات الروسية تلحق أضرارا جسيمة بالقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر

أكدت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استهداف القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر.

وقالت الدفاع الروسية: "في الوقت الحالي، يتم إلحاق الأضرار بالقصف على الحشود والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".

وكانت قد أعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت، خلال اليوم الماضي، 32 قذيفة لراجمات الصواريخ من طراز "هيمارس"، التابعة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى خمسة صواريخ "هارم" مضادة للرادار، وسبع طائرات مسيرة.

وقالت الوزارة، في بيان: "تم اعتراض 32 صاروخا من طراز هيمارس في مناطق نوفايا كاخوفكا وكورسونكا وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون".

كما تم اعتراض خمسة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم"، في منطقة إرمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويناكييفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكورسونكا ونوفايا كاخوفكا في خيرسون.

وأسقط الدفاع الجوي الروسي 7 طائرات مسيرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، انتهاء عملية إعادة انتشار القوات على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون؛ موضحة أن العملية اكتملت، في تمام الساعة الخامسة فجرا بتوقيت موسكو.

في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد العام لمجموعة القوات الموحدة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون، حيث يطلب الناتو من القيادة الأوكرانية شن هجوم، لم يستبعد القائد العام في تقريره اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خيرسون، اعتمادا على تطور الوضع.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية