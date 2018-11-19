اسرائيل تتجنب الانتخابات المبكرة مع بقاء وزير اساسي في الحكومة

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت الإثنين أنه لن ينسحب من الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو في الوقت الراهن رغم الخلافات الحادة، ما ينزع فتيل أزمة هددت بالاطاحة بالحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة.

ويأتي إعلان الوزير نفتالي بينيت بعدما هدد حزبه "البيت اليهودي" في وقت سابق بالانسحاب من ائتلاف نتانياهو إذا لم يتم منح الوزير حقيبة الدفاع، ورفض نتانياهو إسناد الوزارة لبينيت، أحد كبار المنافسين السياسيين، رغم أزمة الائتلاف الحكومي.وقال ينيت الذي يشغل حزبه اليميني المتطرف ثمانية مقاعد في البرلمان، إه سيمنح نتانياهو الوقت لتصحيح مسار الأمور في سلسلة قضايا.

واضاف في بيان للصحافيين بث مباشرة على التلفزيون "اذا كان رئيس الوزراء جادا في نواياه وأنا أريد ان أصدق ما قاله بالأمس، فانني أقول لرئيس الوزراء إننا نسحب حاليا كل مطالبنا السياسية وسنساعدك في المهمة الصعبة من اجل ان تكسب اسرائيل مجددا".