سمير جعجع يعلن لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي وعلينا التعاطي مع ذلك
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سمير جعجع يعلن " لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي وعلينا التعاطي مع ذلك"

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العرب اليوم - سمير جعجع يعلن " لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي وعلينا التعاطي مع ذلك"

سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

سمير جعجع يعلن " لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي وعلينا التعاطي مع ذلك"

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سمير جعجع يعلن لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي وعلينا التعاطي مع ذلك سمير جعجع يعلن لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي وعلينا التعاطي مع ذلك



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مع سريحة الشعر المرفوع فيما زيّنت أذنيها بأقراط متدلية

الملكة رانيا تتألق باللمسة الشرقية بقميص أسود مزيّن بالتطريز

عمان ـ خالد الشاهين

اللمسة الشرقية ميّزت إطلالات الملكة رانيا في الفترة الأخيرة، وتميّزت في الوقت عينه بالأناقة والبساطة والرقيّ. فبعد إعتمادها منذ أيام قميصاً أسود مزيّن بالتطريز الشرقي باللون الزهري نسّقته مع سروال كلاسيكيّ باللون الأسود، عادت وأطلت أمس بلوك قريب من حيث اللمسة الشرقية. لكن ما ميّز أحدث إطلالات الملكة رانيا هو إختيارها ثوباً أردنياً تقليدياً بالنقشة الشرقية مع الألوان المتنوعة من الأحمر والزهري والأزرق والأسود، كما وضعت على كتفيها الكوفيّة الحمراء. أما من الناحية الجمالية، فتألقت بتسريحة الشعر المرفوع، فيما زيّنت أذنيها بأقراط متدلية. هذه ليست لمرّة الأولى التي تعتمد فيها الملكة رانيا الزيّ الأردني التراثي، إذ تألقت بهذا الخيار الأنيق في عدة مناسبات، خصوصاً أنها وإن كانت تلجأ الى دور الأزياء العالمية لإختيار إطلالاته...المزيد

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