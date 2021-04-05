رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام في شهر رمضان

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل، أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان المقبل.مع منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين في رمضان لمن تلقوا جرعتي اللقاح