اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان
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اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان

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العرب اليوم - اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان

سلطنة عمان
مسقط - العرب اليوم

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان عن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان

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اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان



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