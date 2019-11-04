وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم

بدأ أعضاء الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، تقديم استقالاتهم بطلب من رئيس الوزراء، عمر الرزاز، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.

وأفادت وكالة "بترا" الرسمية للأنباء بأن الرزاز طلب الاثنين من الوزراء "تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة".

وأكد الرزاز، حسب الوكالة، أن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة"، شاكرا جميع الوزراء على "جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية".