محكمة لبنانية تقرر إخلاء سبيل كيندا الخطيب بعد إدانتها بالاتصال بإسرائيل

قررت محكمة التمييز العسكرية في بيروت برئاسة القاضي طاني لطّوف، إخلاء سبيل الناشطة كيندا الخطيب، استجابة للطلب الذي تقدّمت به وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، بعد سنة على دخولها السجن بتهمة الاتصال بإسرائيل ودخول أراضيها، وهو ما أدى لمعاقبتها من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بالسجن ثلاث سنوات.