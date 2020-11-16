مستشارو بايدن يدعون لاتخاذ إجراء عاجل للتصدي لـ«كورونا»
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مستشارو بايدن يدعون لاتخاذ إجراء عاجل للتصدي لـ«كورونا»

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العرب اليوم - مستشارو بايدن يدعون لاتخاذ إجراء عاجل للتصدي لـ«كورونا»

جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

دعا كبار مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس الأحد إلى اتخاذ إجراء عاجل للتصدي لجائحة «كوفيد - 19» في البلاد وحذروا من أن تأخير الرئيس دونالد ترمب لعملية انتقال السلطة قد يعرض مكافحة الفيروس للخطر، بما في ذلك التخطيط لتوزيع لقاح.

وحث المستشارون أيضاً الكونغرس على الموافقة فوراً على حزمة مساعدات مالية حتى قبل تولى بايدن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، وذلك في الوقت الذي حطمت فيه حالات الإصابة اليومية بـ«كوفيد - 19» الأرقام القياسية بالولايات المتحدة وزادت الضغوط على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى فرض موجة من القيود الجديدة في موسم العطلات هناك.

وقال الدكتور مايكل أوسترهولم، عضو المجلس الاستشاري لـ«كوفيد - 19» التابع لبايدن ومدير مركز جامعة مينيسوتا لأبحاث وسياسة الأمراض المعدية، لمحطة «إن بي سي نيوز»: «نحن في فترة خطيرة للغاية».

وأضاف أنه إذا لم يجر اتخاذ إجراء الآن «سنرى هذه الأعداد تزيد بشكل كبير... مستقبلنا في يدنا».

وزاد عدد الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية بأكثر من المثلين عن أعلى مستوياتها اليومية خلال الذروة السابقة في الولايات المتحدة في منتصف يوليو (تموز).

ويقترب إجمالي عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة من 11 مليوناً مع 245 ألفاً و581 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في أعلى نسبة في العالم. ووصل عدد مرضى «كوفيد - 19» في المستشفيات الأميركية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وشهدت جميع الولايات الأميركية زيادات في عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19». وقام العديد منها بتطبيق إجراءات جديدة تشمل الإلزام بوضع الكمامات وفرض قيود على التجمعات واتخاذ تدابير صحية عامة أخرى.

 

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مستشارو بايدن يدعون لاتخاذ إجراء عاجل للتصدي لـ«كورونا» مستشارو بايدن يدعون لاتخاذ إجراء عاجل للتصدي لـ«كورونا»



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