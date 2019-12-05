قتيلان وجرحى بانفجار سياريتن مفخختين في رأس العين شمال سوريا
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قتيلان وجرحى بانفجار سياريتن مفخختين في رأس العين شمال سوريا

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العرب اليوم - قتيلان وجرحى بانفجار سياريتن مفخختين في رأس العين شمال سوريا

مدينة رأس العين
دمشق ـ العرب اليوم

قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون، بانفجار هزّ مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية المتحالفة معها.وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن الانفجار أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وسقوط 6 جرحى، وأنه تم بواسطة سيارتين مفخختين، وأشارت إلى أن التفجير وقع قرب دوار الأعلاف في المدينة.وتحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن وقوع انفجارين ناجمين عن آليتين مفخختين في المدينة، قائلا إن معلوماته الأولية تشير إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.ودخل الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل المسلحة المعارضة للسلطات في دمشق والمنضوية تحت لواء ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري" إلى مدينة رأس العين في 20 أكتوبر الماضي، بعد انسحاب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" منها.ومنذ إطلاقها في 9 أكتوبر عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات الحماية الكردية"، بسطت تركيا سيطرتها على شريط عمقه 30 كيلومترا في الأراضي السورية.

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قتيلان وجرحى بانفجار سياريتن مفخختين في رأس العين شمال سوريا قتيلان وجرحى بانفجار سياريتن مفخختين في رأس العين شمال سوريا



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