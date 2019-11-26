أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 17 شخصا، الثلاثاء، في هجوم بسيارة مفخخة لوحدات حماية الشعب الكردية قرب مدينة رأس العين شمالي سوريا على الحددود مع تركيا.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم وقع في قرية تل حلف غربي رأس العين، وأدى أيضا إلى إصابة 20 شخصا على الأقل.

وكشفت مصادر سورية أن الانفجار استهدف فصائل سورية موالية لتركيا، التي بدأت قبل أسابيع هجوما شمالي سوريا للقضاء على القوات الكردية.

وتسيطر قوات سورية مدعومة من تركيا على المنطقة منذ التوغل التركي في أكتوبر لطرد المقاتلين الأكراد، الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم "داعش".وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل مسلحين أكراد في "تل رفعت" السورية