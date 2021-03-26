النائب العام المصري يصل إلى موقع حادث تصادم القطارين في سوهاج

قالت النيابة العامة المصرية، إن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وصل على رأس فريق من المكتب الفني إلى محافظة سوهاج، لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات.وكان النائب العام أمر في وقت سابق، الجمعة، بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام القطارين. وأهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها تتولى التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.