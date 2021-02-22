سلطنة عُمان تعلق دخول المسافرين من عدة دول من بينها السودان ولبنان
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سلطنة عُمان تعلق دخول المسافرين من عدة دول من بينها السودان ولبنان

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العرب اليوم - سلطنة عُمان تعلق دخول المسافرين من عدة دول من بينها السودان ولبنان

سلطنة عُمان
مسقط _ العرب اليوم

سلطنة عُمان تعلق دخول المسافرين من عدة دول من بينها السودان ولبنان

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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سلطنة عُمان تعلق دخول المسافرين من عدة دول من بينها السودان ولبنان سلطنة عُمان تعلق دخول المسافرين من عدة دول من بينها السودان ولبنان



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