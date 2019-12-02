عمليات بغداد تؤكد إنه لا يوجد اي احتكاك مع المتظاهرين بعموم العاصمة

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، وجود أي احتكاك بين قواتها والمتظاهرين.ودعت القيادة وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة إلى إرسال ممثليهم للتواجد وتقييم الواقع على الأرض.