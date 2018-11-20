الجيش الأميركي يقتل ما لا يقل عن 37 متطرفًا في الصومال
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الجيش الأميركي يقتل ما لا يقل عن 37 متطرفًا في الصومال

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العرب اليوم - الجيش الأميركي يقتل ما لا يقل عن 37 متطرفًا في الصومال

الجيش الأميركي
واشنطن - العرب اليوم

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء تنفيذ ضربتين جويتين في الصومال ومقتل ما لا يقل عن 37 يشتبه بأنهم متشددون.وأضاف الجيش الأميركي في بيان له أن الضربتين وقعتا أمس الإثنين قرب ديباتسايل في الصومال، وكانتا تستهدفان مسلحي حركة الشباب.وأكد أن تقييمه لا يشير إلى مقتل أو إصابة أي مدنيين في الضربتين.

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الجيش الأميركي يقتل ما لا يقل عن 37 متطرفًا في الصومال الجيش الأميركي يقتل ما لا يقل عن 37 متطرفًا في الصومال



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الجيش الأميركي يقتل ما لا يقل عن 37 متطرفًا في الصومال الجيش الأميركي يقتل ما لا يقل عن 37 متطرفًا في الصومال



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