الجيش الأميركي يقتل ما لا يقل عن 37 متطرفًا في الصومال

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء تنفيذ ضربتين جويتين في الصومال ومقتل ما لا يقل عن 37 يشتبه بأنهم متشددون.وأضاف الجيش الأميركي في بيان له أن الضربتين وقعتا أمس الإثنين قرب ديباتسايل في الصومال، وكانتا تستهدفان مسلحي حركة الشباب.وأكد أن تقييمه لا يشير إلى مقتل أو إصابة أي مدنيين في الضربتين.