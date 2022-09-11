وزير خارجية مصر يؤكد للأمم المتحدة ضرورة التوصل لحل شامل لقضية سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي هانا تيتي اليوم الأحد على موقف بلاده بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت ممكن. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن شكري حذر أثناء استقباله المبعوثة الأممية من أن بقاء الوضع الحالي يمثل "عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن ولكن للأجيال القادمة".