

قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه في مدينة القدس مع رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، على خلفية التصعيد العسكري عند الحدود مع لبنان.

وقال نتنياهو قبيل اجتماع في وزارة الدفاع إن "لبنان هو من سيدفع الثمن".

هذا وأكد مكتب رئيس الوزراء الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع أنه تم إبلاغ نتنياهو على تطورات الوضع عند الحدود اللبنانية.