ذبح طيار سوري منشق أمام زوجته في اسطنبول

تناولت مواقع إخبارية سورية خبر ذبح الطيار إسماعيل الملا عمير، قائد مجلس دير الزور العسكري المعارض، صباح اليوم الثلاثاء، في ضواحي مدينة اسطنبول التركية.وأشارت مصادر إلى أن القاتل هو ابن أخ الملا وأنه ذبحه وقطع رأسه أمام زوجته وطفلته الصغيرة.ونعى الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، معاذ الخطيب، الطيار العقيد البالغ من العمر 52 عاما.وانشق إسماعيل الملا عن الجيش السوري في العام 2012، وأصبح قائدا لمجلس مدينة دير الزور العسكري التي ينحدر منها.ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصدر أمني قوله إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في الشقة، وإن أسباب جريمة القتل لا تزال غير معروفة.

قد يهمك ايضا:

إخلاء سبيل فتاة العياط المتهمة بذبح سائق وتسليمها لأسرتها

ترامب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي ويكشف تفاصيل العملية