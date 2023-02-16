الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة طولكرم ويعتقل فلسطينيا من بيت أسير محرر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، مدينة طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء، قبل أن تتمركز فى الحى الشرقى، وسط أنباء عن تواجد قوة "مستعربين" فى المنطقة.

واندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال وسكان المدينة، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن يتم اعتقال شاب من بيت أسير مُحرر.

وفى وقت سابق، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد محمد كامل الجعبرى فى الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت في ساعات متأخرة، من الليل الخليل وفرضت إغلاقا في محيط منزل عائلة الشهيد الجعبري،

وأجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها منها بمن فيهم الاطفال والنساء لساعات، في البرد القارس.