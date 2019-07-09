وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نائبين لبنانيين ومسؤول أمني تابعين لـ"حزب الله"

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لـ"حزب الله"، النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، والمسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا.