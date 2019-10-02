أعمدة الدخان تغطي مناطق عدة من بغداد

تصاعد أعمدة الدخان التي تغطي مناطق عدة من بغداد، وقالت مصادر أمنية، إن “اعمدة الدخان تصاعدت وغطت مناطق عدة من وسط وشرق العاصمة بغداد نتيجة حرق الاطارات”.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد، فضلاً عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء أمس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.