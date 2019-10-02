تشييع شهيد تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد



شيع متظاهرو مدينة الصدر، وسط العاصمة بغداد، الأربعاء، شهيد التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء في ساحة التحرير.

وكان متظاهرون من عشيرة (السواعد) في مدينة الصدر، قد قطعوا شارع القناة في المدينة، وأضرموا النار في إطارات مطاطية على الشارع.

وشهدت، محافظات بغداد والبصرة والديوانية وذي قار وكربلاء، تظاهرات شعبية بدأت، منذ صباح الثلاثاء، استجابة لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي الفساد والبطالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مقتل متظاهر واحد وإصابة 160 آخرين إضافة إلى 40 منتسباً امنياً جراء استخدام القوات الأمنية للرصاص الحي والقنابل الغازية وخراطيم المياه لإخلاء ساحة التحرير وسط بغداد من مئات المتظاهرين الذين توفدوا إليها منذ ساعات الصباح، احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وللمطالبة بضمان الحقوق العامة للمواطنين العراقيين