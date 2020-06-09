فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس وأريحا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، في محافظتي القدس وأريحا والأغوار.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي اليوم : إن الإصابة المسجلة في القدس هي لمرأة تعمل مدرسة في إحدى مدارس شعفاط، فيما الإصابة الثانية لشابة من محافظة أريحا والأغوار، انتقلت إليها العدوى عن طريق قريبتها التي زارتها مؤخرا، وهي من منطقة رهط داخل أراضي العام 1948، مشيرة إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطي الشابة في أريحا لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين ارتفعت إلى 654 إصابة، بينها 320 في محافظة القدس، و264 في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وبينت أن عدد حالات الشفاء بلغ 559 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و225 في باقي المحافظات الشمالية و41 في المحافظات الجنوبية، مضيفة أنه تم خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إدخال 327 حالة للحجر المنزلي من مختلف المحافظات، فيما يبلغ عدد المتواجدين الفعلي داخل الحجر المنزلي 2566 مواطنا ومواطنة.