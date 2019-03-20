لمناقشة ملف مهم قمة رباعية دولية في إسرائيل
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لمناقشة ملف مهم... قمة رباعية دولية في إسرائيل

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العرب اليوم - لمناقشة ملف مهم... قمة رباعية دولية في إسرائيل

الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي شمعون آران
تل ابيب - العرب اليوم

تلتئم اليوم، الأربعاء، قمة رباعية دولية في إسرائيل لبحث كيفية تنفيذ مهمة جديدة.نشر الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحضر لعقد قمة رباعية في إسرائيل، مساء اليوم، الأربعاء

واوضح شمعون آران، المذيع في هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن نتنياهو سيلتقي بكل من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ورئيس قبرص، أنستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان، أتسيبراس، بهدف مد أنبوب الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى قبرص واليونان، ومنهما إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وسبق لنتنياهو أن أجرى أكثر من لقاء مع رئيس قبرص، أنستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان، أتسيبراس، لمناقشة القضية ذاتها، وهي نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي، المستخرج من البحر المتوسط، إلى كل من قبرص واليونان، ومنها إلى بلغاريا، ومنها جميعا إلى دول عدة في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن مايك بومبيو سيشارك في الاجتماع الرباعي مع كل من إسرائيل وقبرص واليونان، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها ضلع رابع لهذا المثلث (الإسرائيلي القبرص اليوناني)، في وقت يزور بومبيو إسرائيل لعدة ساعات لمناقشة قضايا وملفات مهمة.

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لمناقشة ملف مهم قمة رباعية دولية في إسرائيل لمناقشة ملف مهم قمة رباعية دولية في إسرائيل



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