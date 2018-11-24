صدامات وغاز مسيل للدموع في باريس بين الشرطة ومتظاهرين
آخر تحديث GMT16:24:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

صدامات وغاز مسيل للدموع في باريس بين الشرطة ومتظاهرين

العرب اليوم -

العرب اليوم - صدامات وغاز مسيل للدموع في باريس بين الشرطة ومتظاهرين

الصدامات في جادة الشانزليزيه
باريس_ أ ف ب

وقع عدد من الصدامات في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس بين الشرطة ومحتجين ضمن حركة "السترات الصفراء" الذين تجمع الآلاف منهم للاحتجاج على زيادة الرسوم على المحروقات. ومفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان اتهامات الحكومة لها بالوقوف وراء الاحتجاجات، واعتبر زعيم أقصى اليسار جان لوك ميلنشون التصريحات الحكومية محاولة للتقليل من شأن الاحتجاجات الشعبية.

قامت قوات الأمن الفرنسية صباح السبت في باريس باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين ضمن حركة "السترات الصفراء" تجمعوا بالآلاف في وسط العاصمة الفرنسية للاحتجاج على زيادة الرسوم على المحروقات، إلا أن أعدادهم أقل ممن تظاهروا الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير إن ثمانية آلاف من المحتجين تم إحصاؤهم في باريس عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش و23 ألفا في فرنسا.

وهذا العدد أقل بكثير من المشاركين السبت الماضي الذين بلغ عددهم 124 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في الساعة نفسها.

وفي العاصمة، يبدو العدد أقل من 36 ألف شخص أعلنوا مشاركتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في تجمع في ساحة الكونكورد في وسط باريس، منعته السلطات.

ومع ذلك، اندلعت صدامات في جادة الشانزليزيه الشهيرة حيث كان خمسة آلاف شخص يتظاهرون، بينهم أعضاء من "اليمين المتطرف" يريدون "مهاجمة المؤسسات" على حد قول وزير الداخلية.

وشوهد متظاهرون يقومون بنزع حجارة أرصفة أو إنزال حواجز أقيمت حول ورشات.

وقالت الشرطة إنه تم توقيف ثمانية أشخاص "خصوصا لإلقائهم مقذوفات".

وصباح السبت حاول المتظاهرون أن يسلكوا طرقا عدة للاقتراب قدر الإمكان من قصر الإليزيه الذي أغلقت قوات الأمن محيطه من أجل منع الوصول إلى مقر الرئاسة.

وتحدثت السلطات لوكالة الأنباء الفرنسية عن "بعض المحاولات لاختراق الحواجز في جادة الشانزليزيه" الشهيرة في باريس، و"عدد من حالات استخدام الغاز المسيل للدموع". لكن "ليس هناك أي متظاهر في المنطقة المحظورة"، حسب السلطات.

واستخدمت السلطات أيضا شاحنة مزودة براشقات مياه لإبعاد متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام أحد الحواجز.

وقال كريستوف (49 عاما) الذي قدم مع زوجته من منطقة إيزير (شرق) ليشارك في التظاهرة "تظاهرنا بطريقة سلمية لكنهم استخدموا الغاز ضدنا! هكذا نرى كيف يستقبلوننا في باريس".

اختبار لماكرون

بعد نجاح التحرك الأول في باريس السبت عندما أغلق حوالى 300 ألف شخص محاور طرق ومواقع إستراتيجية، تلاه أسبوع من التجمعات التي ضعفت تدريجيا، يريد المحتجون إظهار قوتهم مجددا.

وتجري تحركات مماثلة في مناطق أخرى خصوصا في محيط الطرق المدفوعة ومحاور الطرق السريعة.

وكانت زيادة الرسوم على المحروقات أججت غضب "السترات الصفراء" الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم لارتدائهم سترات مضيئة يتوجب على كل سائق سيارة ارتداؤها عند وقوع حادث سير. وتحول التحرك بسرعة إلى مطالبة متعلقة بالضرائب والقدرة الشرائية.

حاليا يمكن لهذا التحرك أن يعتمد على دعم واسع من الفرنسيين. فقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "بي في آ"، تأييد 72 بالمئة من الفرنسيين مطالب "السترات الصفراء" الغاضبين من زيادة رسم للبيئة أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات.

وتؤكد الحركة أنها تجري خارج إطار الأحزاب والنقابات، لكن حوادث السبت أثارت ردود فعل سياسية.

وهاجم وزير الداخلية الفرنسية بشكل مباشر زعيمة اليمين القومي مارين لوبان معتبرا أن "مشاغبين" لبوا دعوتها إلى التظاهر في الشانزليزيه.

وردت لوبان عبر التلفزيون موضحة "لم أدع إطلاقا إلى أي عنف".

من جهته، كتب جان لوك ميلنشون زعيم كتلة حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف في البرلمان في تغريدة "كاستانير يريد أن تكون تظاهرة السترات الصفراء من اليمين المتطرف والمشاركين فيها قلة. الحقيقة هي أنها تظاهرة كبيرة للشعب".

ويشكل يوم التظاهر هذا تحديا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي طالته هتافات المحتجين بشكل مباشر.

ولم يبد ماكرون حتى الآن أي رغبة في تخفيف وتيرة إصلاحاته من أجل "تغيير" فرنسا. لكن الرئاسة الفرنسية أعلنت أن رئيس الدولة سيطلق الثلاثاء "توجيهات للانتقال البيئي"، مؤكدا أنه "تلقى رسالة المواطنين".

وقالت دومينيك التي اقتربت من سن التقاعد وقدمت بحافلة إلى باريس من شمال فرنسا "لم نعد قادرين على العيش عندما ندفع ما يترتب علينا. أشعر بغضب كبير. إنهم يقودوننا إلى الفقر".

وفي مواجهة هذه الحركة، نشرت الحكومة التي تريد تجنب أي فلتان بعد ما حدث في الأسبوع الأول من التعبئة (قتيلان و620 مدنيا و136 من أفراد قوات الأمن جرحى)، قوات حفظ النظام "بمستوى استثنائي". وهي تخشى خصوصا تسلل "شبكات عنيفة من اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف".

وأعلنت شرطة باريس أنها حشدت ثلاثة آلاف من أفراد القوات المتنقلة، وتحدثت عند الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش عن "تجمعات متفرقة" في العاصمة.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

صدامات وغاز مسيل للدموع في باريس بين الشرطة ومتظاهرين صدامات وغاز مسيل للدموع في باريس بين الشرطة ومتظاهرين



أخبار ذات صلة

GMT 14:55 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتيال رئيس مجلس علماء كابول بالرصاص في العاصمة الأفغانية
العرب اليوم - اغتيال رئيس مجلس علماء كابول بالرصاص في العاصمة الأفغانية

GMT 13:24 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

إقبال كبير على التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين
العرب اليوم - إقبال كبير على التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

GMT 13:21 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

مظاهرات في التشيك احتجاجًا على نجاة الحكومة من اقتراع بحجب الثقة
العرب اليوم - مظاهرات في التشيك احتجاجًا على نجاة الحكومة من اقتراع بحجب الثقة

GMT 13:12 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

مصر واليونان وقبرص ينفذون التدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا - 7"
العرب اليوم - مصر واليونان وقبرص ينفذون التدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا - 7"

GMT 13:00 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز لتفريق المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود
العرب اليوم - الشرطة الفرنسية تطلق الغاز لتفريق المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

صدامات وغاز مسيل للدموع في باريس بين الشرطة ومتظاهرين صدامات وغاز مسيل للدموع في باريس بين الشرطة ومتظاهرين



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت بدلة سوداء مع سروال واسع ذي خصر مُرتفع

فيكتوريا بيكهام أنيقة خلال حضورها حدثًا خيريًّا

جنيف ـ ريتا مهنا

تستمر مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكام، في إظهار دعمها للمؤسسات الخيرية العالمية، منذ تعيينها سفيرة دولية للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في عام 2014. وظهرت فيكتوريا بيكهام قبل يوم من الاحتفال باليوم العالمي للإيدز، بإطلالة أنيقة ومذهلة أثناء زيارتها مقر المبادرة في جنيف الجمعة. ووثّقت مصممة الأزياء البالغة من العمر 44 عاما، زيارتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وأعربت عن مدى سعادتها للمشاركة في هذه المبادرة، حيث عرضت جانبها الأمومي بينما كانت تحيي أحد الضيوف الصغار في هذه المؤسسة الخيرية. تمتعت بيكهام بمظهر جذاب في هذه المناسبة إذ ارتدت بدلة سوداء مصممة خصيصا مع سروال واسع ذي خصر مرتفع وسترة باللون الأسود تحتها بلوزة بيضاء، وانتعلت زوجا من الأحذية الجلدية السوداء التي أضافت لها مزيدا من السنتيمترات بفضل

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:05 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

7 نصائح لارتداء الجوارب على الفساتين القصيرة في فصل الشتاء
العرب اليوم - 7 نصائح لارتداء الجوارب على الفساتين القصيرة في فصل الشتاء

GMT 03:08 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

"أبريلي ديزاين ستوديو" تصمم طائرة كالجناح الفندقي
العرب اليوم - "أبريلي ديزاين ستوديو" تصمم طائرة كالجناح الفندقي

GMT 01:16 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

مي الجداوي تكشف عن نصائح لشراء كبائن الاستحمام
العرب اليوم - مي الجداوي تكشف عن نصائح لشراء كبائن الاستحمام

GMT 05:24 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

المزروعي يؤكد أن الامارات تدرس طلب استئناف قدمته عائلة هيدغز
العرب اليوم - المزروعي يؤكد أن الامارات تدرس طلب استئناف قدمته عائلة هيدغز

GMT 04:57 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

كلينتون تتهم ترامب بالسيطرة على وسائل الإعلام ونشرات الأخبار
العرب اليوم - كلينتون تتهم ترامب بالسيطرة على وسائل الإعلام ونشرات الأخبار

GMT 10:22 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

غوينيث بالترو تُشارك مُعجبيها أوّل صورة مِن حفلة زفافها
العرب اليوم - غوينيث بالترو تُشارك مُعجبيها أوّل صورة مِن حفلة زفافها

GMT 04:08 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الكشف عن أفضل وأسوء وجبات لشركات الطيران
العرب اليوم - الكشف عن أفضل وأسوء وجبات لشركات الطيران

GMT 06:06 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

كاتبة تحول مقصورة حديقتها إلى دار ضيافة أنيقة
العرب اليوم - كاتبة تحول مقصورة حديقتها إلى دار ضيافة أنيقة

GMT 07:17 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

هيلاري كلينتون تطالب أوروبا بضرورة مكافحة الهجرة
العرب اليوم - هيلاري كلينتون تطالب أوروبا بضرورة مكافحة الهجرة

GMT 05:56 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

التلفزيون السوري يعتذر عن ظهور فريق إسرائيلي
العرب اليوم - التلفزيون السوري يعتذر عن ظهور فريق إسرائيلي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:12 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ياسمين عبد العزيز تُعلن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة
العرب اليوم - ياسمين عبد العزيز تُعلن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة

GMT 11:08 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أمن الدقهلية يقبض علي المتهم بالتحرش أمام جامعة المنصورة
العرب اليوم - أمن الدقهلية يقبض علي المتهم بالتحرش أمام جامعة المنصورة

GMT 09:05 2018 السبت ,25 آب / أغسطس

"التغلب على الإباحية" أكثر الكتب المسيحية مبيعًا
العرب اليوم - "التغلب على الإباحية" أكثر الكتب المسيحية مبيعًا

GMT 00:49 2018 السبت ,13 تشرين الأول / أكتوبر

العراقيون يتصدرون قائمة مشتري العقارات في الأردن
العرب اليوم - العراقيون يتصدرون قائمة مشتري العقارات في الأردن

GMT 21:25 2018 الخميس ,23 آب / أغسطس

هل الرياضة تحسن قدرة الأطفال على التفكير؟
العرب اليوم - هل الرياضة تحسن قدرة الأطفال على التفكير؟

GMT 02:43 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس

سماح عبدالرحمن تؤكد أن التمثيل محبب إلى قلبها
العرب اليوم - سماح عبدالرحمن تؤكد أن التمثيل محبب إلى قلبها

GMT 09:27 2018 السبت ,25 آب / أغسطس

"سطر مسلح" رواية لـ محمود الشناوى تكشف دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب
العرب اليوم - "سطر مسلح" رواية لـ محمود الشناوى تكشف دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب

GMT 05:15 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

تناوُل كوب شاي يوميًا يجعلك أكثر إبداعًا
العرب اليوم - تناوُل كوب شاي يوميًا يجعلك أكثر إبداعًا

GMT 02:06 2016 الإثنين ,18 إبريل / نيسان

هاني البحيري يغزو بتصاميمه الفرعونيّة أسبوع باريس للموضة
العرب اليوم - هاني البحيري يغزو بتصاميمه الفرعونيّة أسبوع باريس للموضة

GMT 06:57 2015 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

غضب عارم في فرنسا بسبب تمثال يمس الملكة ماري أنطوانيت
العرب اليوم - غضب عارم في فرنسا بسبب تمثال يمس الملكة ماري أنطوانيت

GMT 00:55 2014 الخميس ,08 أيار / مايو

انتصر الجيش فى المعركة لكن الشعب لم يكسب الحرب
العرب اليوم - انتصر الجيش فى المعركة لكن الشعب لم يكسب الحرب

GMT 00:54 2017 الخميس ,01 حزيران / يونيو

قينان الغامدي: أنا وطني حر.. وأردد "رأيي وأنا حر فيه"
العرب اليوم - قينان الغامدي: أنا وطني حر.. وأردد "رأيي وأنا حر فيه"

GMT 22:44 2013 الجمعة ,21 حزيران / يونيو

زهوة ياسر عرفات تشدد على الحق في إقامة دولة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين
العرب اليوم - زهوة ياسر عرفات تشدد على الحق في إقامة دولة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين

GMT 18:39 2017 الجمعة ,18 آب / أغسطس

تعرف على تشكيلة فريق موناكو أمام ميتز
العرب اليوم - تعرف على تشكيلة فريق موناكو أمام ميتز

GMT 00:31 2017 السبت ,01 تموز / يوليو

تعرف أبرز الأحداث الفلكية عن شهر تموز 2017
العرب اليوم - تعرف أبرز الأحداث الفلكية عن شهر تموز 2017

GMT 15:07 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

نتائج مبشرة لرماة منتخب مصر قبل البطولة الأفريقية
العرب اليوم - نتائج مبشرة لرماة منتخب مصر قبل البطولة الأفريقية

GMT 13:40 2017 الثلاثاء ,06 حزيران / يونيو

تعيين عادل المنديل نائبًا لرئيس "مدينة المعرفة الاقتصادية" السعودية
العرب اليوم - تعيين عادل المنديل نائبًا لرئيس "مدينة المعرفة الاقتصادية" السعودية

GMT 02:22 2016 الثلاثاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

عبير الأنصاري تقيم إطلالات الفنانات في "مهرجان القاهرة "
العرب اليوم - عبير الأنصاري تقيم إطلالات الفنانات في "مهرجان القاهرة "

GMT 08:51 2018 الأحد ,14 تشرين الأول / أكتوبر

منوشين يؤكد واشنطن تلوِّح بزيادة الضغوط على فنزويلا
العرب اليوم - منوشين يؤكد واشنطن تلوِّح بزيادة الضغوط على فنزويلا

GMT 11:02 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

تعرف علي نتائج مصر في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للجمباز الفني
العرب اليوم - تعرف علي نتائج مصر في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للجمباز الفني

GMT 14:12 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

رئيس روما يعترف بأن ليفربول تمكن من اكتشاف مواهب صلاح
العرب اليوم - رئيس روما يعترف بأن ليفربول تمكن من اكتشاف مواهب صلاح

GMT 08:10 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

نيڤين كامل تكشف أسرار عملها في تصميم التيشيرتات
العرب اليوم - نيڤين كامل تكشف أسرار عملها في تصميم التيشيرتات

GMT 07:44 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

تشكيلة جديدة من المطابخ المودرن لأكثر جاذبية
العرب اليوم - تشكيلة جديدة من المطابخ المودرن لأكثر جاذبية

GMT 02:12 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

عائشة بنت أحمد تكشف سر اعتذارها عن "خيانة عظمى"
العرب اليوم - عائشة بنت أحمد تكشف سر اعتذارها عن "خيانة عظمى"

GMT 09:27 2017 الأربعاء ,12 إبريل / نيسان

برامج الطبخ بين الفائدة والتسلية
العرب اليوم - برامج الطبخ بين الفائدة والتسلية

GMT 08:52 2014 الخميس ,25 كانون الأول / ديسمبر

الحرب بلا رؤية سياسية مشروع لترسيخ الإرهاب
العرب اليوم - الحرب بلا رؤية سياسية مشروع لترسيخ الإرهاب

GMT 22:22 2017 السبت ,15 تموز / يوليو

محمد بن نايف الأمير الإنسان
العرب اليوم - محمد بن نايف الأمير الإنسان
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab