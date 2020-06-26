الرئيس التركي ورئيس وزراء اليونان يجريان أول محادثات هاتفية بعد تصعيد التوتر بين البلدين
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الرئيس التركي ورئيس وزراء اليونان يجريان أول محادثات هاتفية بعد تصعيد التوتر بين البلدين

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العرب اليوم - الرئيس التركي ورئيس وزراء اليونان يجريان أول محادثات هاتفية بعد تصعيد التوتر بين البلدين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة - العرب اليوم

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية تعتبر الأولى لهما منذ بدء التصعيد الجديد بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لميتسوتاكيس، في بيان، أن "الزعيمين بحثا تبعات جائحة فيروس كورونا والجهود الرامية إلى تجاوزها، إضافة إلى قضايا متعلقة بإعادة فتح الحدود واستئناف التدفقات السياحية".وأفاد البيان اليوناني بأن "ميتسوتاكيس وأردوغان اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال الثنائية مفتوحة".   وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على فحوى المحادثات قوله إن "الزعيمين لم يبحثا القضايا السياسية الهامة إلا أنهما اتفقا على أن التوتر عال نسبيا ويجب إعادة قنوات الاتصال حيث لا يمكن خفض التوتر إذا لا يتحدثان الطرفان".

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان في الأشهر الماضية توترا متصاعدا بسبب خلافات عدة، على رأسها مسألة الحدود البحرية واستكشاف حقول الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط خاصة في ظل الاتفاق بين السلطات التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول هذا الموضوع والمبرم في 27 نوفمبر 2019، وكذلك مسألة الحقوق في المجال الجوي، وقضية اللاجئين والأوضاع في جزيرة قبرص.وتسبب هذا التوتر في تصعيد الخطاب العسكري وتبادل التهديدات باستخدام القوة المسلحة بين الجانبين حال تطلبت ذلك الضرورة.

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الرئيس التركي ورئيس وزراء اليونان يجريان أول محادثات هاتفية بعد تصعيد التوتر بين البلدين الرئيس التركي ورئيس وزراء اليونان يجريان أول محادثات هاتفية بعد تصعيد التوتر بين البلدين



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