بيان عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها في سريلانكا
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بيان عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها في سريلانكا

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العرب اليوم - بيان عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها في سريلانكا

سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا
كولومبو - العرب اليوم

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا لكل مواطنيها المقيمين هناك.

ونصحت السفارة كافة المواطنين الموجودين في سريلانكا بالمغادرة، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد

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بيان عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها في سريلانكا بيان عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها في سريلانكا



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بيان عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها في سريلانكا بيان عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها في سريلانكا



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