بيان عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها في سريلانكا

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا لكل مواطنيها المقيمين هناك.

ونصحت السفارة كافة المواطنين الموجودين في سريلانكا بالمغادرة، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد