أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، بتنفيذ فصائل موالية لتركيا عمليات قصف متواصلة على قرى تابعة لمنطقة أبو رأسين (زركان)، بريف مدينة رأس العين الشرقي.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب انتهاء مهلة أقرها الاتفاق التركي الأمريكي لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المناطق الحدودية مع تركيا بحلول مساء الثلاثاء.

وأشار المرصد إلى استمرار تبادل إطلاق النار بين "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات التركية والعناصر السورية الموالية لها في عدد من المناطق، حيث توغلت القوات التركية والفصائل الموالية لها داخل قرية أم عشبة ونصبت تحصينات لها هناك، كما شملت تحركات القوات التركية قريتي الشكرية وجان تمر عند الحدود الشرقية لمدينة رأس العين، وقرى باب الخير أم عشبة ومضبعة.

ونقل "المرصد السوري" عن مصادر قولها إن 4 عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" قتلوا في قصف نفذته طائرة مسيرة تركية في قرية الدبس.

في غضون ذلك، تواصل القوات الأمريكية عمليات الانسحاب من مواقعها وقواعدها العسكرية في شمال سوريا، حيث شوهد رتل عسكري تابع للقوات الأمريكية يغادر الأراضي السورية عبر معبر سيمالكا الحدودي مع العراق، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، حسبما نقل المرصد.

وذكر ناشطون أن مواطنين أكرادا في منطقة "القامشلي"، رفعوا لافتات باللغة الإنجليزية أثناء مرور رتل أمريكي منسحب، تندد بالقرارات الأمريكية والاتفاق الأمريكي - التركي، جاء في إحداها: "لقد خنتم الكرد.. سيلعنكم التاريخ والأجيال القادمة، كيف ستخبرون أطفالكم بأنكم تركتكم حلفاءكم الكرد ليقتلوا على أيدي الأتراك"، حسبما نقله المرصد.

في المقابل، يواصل الجيش السوري نشر وحداته في منطقة الجزيرة وريف مدينة منبج شمال شرق حلب وريف الرقة والحسكة.

وكان الجيش السوري قد أرسل وحدات عسكرية إلى قصر يلدا شمال غرب بلدة تل تمر وثبت نقاطا في محور تل تمر - الأهراس بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، وصوامع الأغيبش، وعين العرب وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة.