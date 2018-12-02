نكست السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأميركية, اليوم الأحد, العلم المرفوع فوق مقرها بواشنطن, حدادا على رحيل الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب.

وذكرت السفارة - في بيان لها اليوم - أن جورج بوش الأب كان سياسيا بارزا, وكرس حياته كلها لخدمة بلاده كجندي خلال الحرب العالمية الثانية, وكمسئول على مستوى عال في وقت السلم.

وتوفي الرئيس الأمريكي الـ41 جورج بوش الأب - الذي تولى زمام السلطة في الولايات المتحدة من 1989 إلى 1993 - أمس السبت, عن عمر ناهز 95 عاما.