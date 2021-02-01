الجيش اليمني ينفذ هجوما نوعيُا على عدة مناطق للحوثيين في محافظة صعدة

نفذت قوات الجيش اليمني اليوم /الاثنين/ هجوما نوعيا على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة. وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على "تبة أبو علي" الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا